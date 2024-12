Firenze, bimbo di 21 mesi ricoverato per polmonite: le sue condizioni sono gravi

Un bimbo di 21 mesi è attualmente ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Meyer di Firenze a causa di una polmonite

Un bimbo di 21 mesi è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Meyer di Firenze a causa di una grave polmonite. Le sue condizioni sono molto gravi e destano grande preoccupazione.

Bimbo di 21 mesi colpito da polmonite a Firenze

Il piccolo era stato trasportato all’ospedale di Pontedera questa mattina, venerdì 20 dicembre, alle ore 9 a seguito di difficoltà respiratorie. Con il passare delle ore, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza in elicottero al Meyer.

Quando si tratta di bambini, e soprattutto in situazioni così delicate e complesse, si fa riferimento agli specialisti dell’ospedale pediatrico della Toscana, il Meyer di Firenze. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che consente di trasportare i pazienti rapidamente in tutta la regione.

Bimbo di 21 mesi colpito da polmonite a Firenze: le sue condizioni

I medici avrebbero diagnosticato una sospetta polmonite bilaterale, ma non hanno ancora identificato la causa esatta. Secondo le prime indiscrezioni, Il bambino è intubato e continua a essere monitorato con attenzione.

La polmonite bilaterale, se confermata, è una patologia molto grave, su cui i medici avevano lanciato un allarme alcuni mesi fa, evidenziando che casi simili non si verificavano dai tempi della pandemia da Covid-19.