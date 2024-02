Drusilla Foer in ospedale per una polmonite bilaterale

"Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando." Afferma Drusilla Foer nel video girato in ospedale

Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, è ricoverata in ospedale a causa di una polmonite bilaterale. A comunicarlo è la stessa artista in un video Instagram con il suo solito tono ironico.

Il video di Drusilla Foer

Nel video si vede Drusilla nel letto d’ospedale con intorno i parenti muniti di mascherina che le raccomandano di riposarsi, di fare testamento e ricordarsi di loro.

A queste sollecitudini risponde l’artista: “Ma cosa dite? Uccellacci del malaugurio! Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora.”

Si rivolge poi ai fan, tranquillizzandoli con un “ci vediamo presto!”

Fan che hanno risposto con grande affetto, riempiendola di cuori e messaggi di auguri.

Rinviato il tour “Venere Nemica”

A causa del ricovero, Drusilla Foer ha dovuto rinviare alcune date del suo spettacolo “Venere Nemica”, come la data di Rimini che è stata spostata ad aprile. Tutti i biglietti che sono stati acquistati restano validi. Gli spettatori che non potranno essere presenti alle eventuali date di recupero possono chiedere il rimborso attraverso i form dei teatri.