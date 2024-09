L’aggressione, da parte di due persone, sull’anziano 91enne è avvenuta giovedì sera in via Maso Finiguerra, a Firenze. La vittima avrebbe riportato gravi lesioni e, trasportato in ambulanza all’Ospedale Santa Maria Nuova, è stato dichiarato in fin di vita.

Anziano aggredito a Firenze

L’anziano, residente nella strada del centro, sarebbe stato aggredito da una donna che, nell’androne del palazzo di casa, gli avrebbe sottratto con violenza il portafogli.

La stessa donna identificata come la responsabile dell’agguato, si legge in una nota dei carabinieri, è “solita dimorare per strada nei pressi dell’ingresso dell’abitazione dell’anziano”. Inoltre, dopo aver sottratto il portafoglio alla vittima avrebbe utilizzato il bancomat poco lontano.

A dare la notizia è stato in prima battuta il quotidiano La Nazione, secondo cui nell’androne del palazzo dell’anziano ci sarebbero state due persone, non solo la donna denunciata.

L’aggressione e il ricovero dell’anziano in ospedale

Il novantunenne era andato a vedere la partita della Fiorentina al pub, con alcuni amici. Rientrato a casa ha notato nel pianerottolo delle scale due persone. Quando il novantunenne è andato verso di loro e ha cercato di mandarle via loro hanno reagito in modo violento. L’uomo, nonostante le ferite è riuscito a tornare nel suo appartamento e ad allertare il 118, oltre a fornire informazioni utili per identificare la donna.

La vittima nell’aggressione avrebbe riportato gravi lesioni, per le quali è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Santa Maria Nuova. A tal proposito, l’anziano risulterebbe al momento in fin di vita a causa delle ferite troppo gravi riportate. Secondo le ultime indiscrezioni avrebbe riportato fratture multiple al cranio e vaste emorragie celebrali che lo hanno portato in un coma profondo.

I medici in queste ore stanno facendo di tutto per cercare di salvarlo.

Le parole della sindaca dopo l’aggressione

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’anziano aggredito ed, inoltre, ha dichiarato: