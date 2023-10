Una storia violenta quella che riportiamo oggi, giovedì 12 ottobre: un anziano di 91 anni è stato preso a pugni a Firenze in via degli Orti Oricellari.

Anziano aggredito a Firenze

Si chiama Gianpaolo Matteuzzi, il 91enne vittima della brutale aggressione avvenuta nel centro storico di Firenze nel pomeriggio del 6 ottobre.

Improvvisamente un ragazzo sui 30 anni ha infatti afferrato per le spalle l’anziano e lo ha spintonato, per poi iniziare a picchiarlo. L’anziano ha reagito colpendolo con una busta che aveva in mano, dopodiché i due sono caduti sul marciapiede e il giovane gli ha rubato l’orologio.

Poi, la fuga, fra le urla del pensionato che chiedeva disperatamente aiuto mentre i passanti, attoniti, ignoravano il tutto.

Un albergatore di Firenze aiuta l’anziano

Finalmente succede qualcosa e il proprietario di un albergo in zona aiuta il 91enne. Dopo aver visionato le telecamere del suo hotel del centro storico di Firenze, porta il filmato in Questura e poche ore dopo l’orologio viene ritrovato ad Arezzo.

Matteuzzi è quasi commosso quando lo riceve dalle mani degli agenti: “Era un regalo della famiglia Agnelli per gli anni in cui ho lavorato presso la Fiat. Grazie all’albergatore e alle forze dell’ordine, resta però l’amarezza per l’indifferenza delle persone che in pieno giorno non sono intervenute di fronte a uno scippo“.

Intanto la squadra mobile è sulle tracce dell’aggressore.