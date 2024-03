Fisco: Gasparri, 'giganti rete paghino tasse'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “La riforma fiscale, come ha detto ieri il ministro Giorgetti, va incontro alle famiglie e alle imprese, premiando chi investe e crea occupazione. Il governo vuole che si paghino le giuste tasse, evitando costi insostenibili per i cittadini, e che, ad esempio, i gig...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “La riforma fiscale, come ha detto ieri il ministro Giorgetti, va incontro alle famiglie e alle imprese, premiando chi investe e crea occupazione. Il governo vuole che si paghino le giuste tasse, evitando costi insostenibili per i cittadini, e che, ad esempio, i giganti della rete inizino a pagare. Google, Amazon, Facebook ed altri hanno ingenti guadagni e non pagano nulla". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Il governo italiano di centrodestra è stato il primo ad introdurre la ‘global minimum tax’ del 15% nei confronti dei colossi del web. Solo così si potrà combattere la concorrenza sleale che distrugge l’economia e calpesta qualsiasi regola fiscale. Mi auguro che la questione venga presa seriamente dall’Europa che troppo spesso è rimasta inerte davanti alla prepotenza di chi pensa di poter dettare le regole. Ed é grave che Giorgetti abbia dovuto denunciare un'insufficiente azione degli organi internazionali che non hanno fortemente sollecitato questo importante obiettivo”, conclude.