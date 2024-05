Fisco: Gasparri, 'redditometro sarà cancellato'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il redditometro sarà cancellato", assicura il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Forza Italia ha presentato un emendamento al Senato perché questo strumento vessatorio va archiviato definitivamente. Per noi &egr...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Il redditometro sarà cancellato", assicura il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri, che aggiunge: "Forza Italia ha presentato un emendamento al Senato perché questo strumento vessatorio va archiviato definitivamente. Per noi è un'assoluta priorità. La delega fiscale che abbiamo varato prevede strumenti molto più moderni, basati sul principio di un fisco amico che dialoga con il contribuente e non lo vessa. Via il redditometro. Questo – sottolinea Gasparri – è il nostro prossimo obiettivo dopo la cancellazione della 'sugar tax' ottenuta da Forza Italia".