Foibe: Albano (Fdi), 'oltraggio a Basovizza contro memoria condivisa'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “L’oltraggio alla Foiba di Basovizza, uno dei luoghi più significativi della memoria storica italiana, è un atto vile e ingiustificabile”. Lo afferma il sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.

“Un gesto -aggiunge- che non solo offende la memoria delle vittime, ma mina anche il processo di costruzione di una memoria storica condivisa. Azioni come questa, che strumentalizzano la storia e fomentano divisioni, sono inaccettabili e non trovano spazio in una società che vuole guardare al futuro con spirito di unità. In occasione del 10 febbraio, data che ci invita a ricordare le sofferenze delle vittime delle foibe e degli esuli, ribadiamo con fermezza l’impegno a promuovere una cultura del rispetto reciproco, fondata sulla verità storica e sulla riconciliazione. È fondamentale superare i simboli di divisione e lavorare per una convivenza pacifica, che onori il passato senza alimentare odio o rancore”.