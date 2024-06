Formazione, Fava (Inps): "Investire in politiche del lavoro con welfare innovativo"

Formazione, Fava (Inps): "Investire in politiche del lavoro con welfare ...

Formazione, Fava (Inps): "Investire in politiche del lavoro con welfare ...

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "In Italia è oggi ancora difficile conciliare tempi di lavoro e famiglia e la partecipazione dei giovani è inferiore rispetto alla media europea. I giovani attratti dalla carriera hanno lasciato il Paese. Abbiamo una disoccupazione alta dei gio...

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "In Italia è oggi ancora difficile conciliare tempi di lavoro e famiglia e la partecipazione dei giovani è inferiore rispetto alla media europea. I giovani attratti dalla carriera hanno lasciato il Paese. Abbiamo una disoccupazione alta dei giovani, scarso inserimento delle donne e quindi assistiamo a una dispersione dei talenti; per questo c'è da investire in politiche del lavoro attraverso un welfare innovativo. Anche i nonni danno un grande contributo e dobbiamo dunque contare sulle politiche attive".

A dirlo oggi Gabriele Fava, presidente Inps, intervenendo all’incontro ‘Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti’, organizzato dall'Inps, dal consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro.