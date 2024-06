Formazione, Paone (Fond. consulenti lavoro): "Importante per evitare inserimenti sbagliati"

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Avviare inserimenti sbagliati può creare grandi problemi. Mancano risorse per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro e per questo stiamo organizzando eventi di formazione per operatori Caritas e per i nostri colleghi". A dirlo oggi Luc...

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Avviare inserimenti sbagliati può creare grandi problemi. Mancano risorse per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro e per questo stiamo organizzando eventi di formazione per operatori Caritas e per i nostri colleghi". A dirlo oggi Luca Paone, vicepresidente della Fondazione consulenti del lavoro, intervenendo all’incontro ‘Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti’, organizzato dall'Inps, dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro.

"E' importante – sottolinea – conoscere il mercato del lavoro sul territorio e far conoscere alle aziende le persone che hanno effettuato un percorso per poter uscire dalla loro fragilità".