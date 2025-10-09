Formazione, Stem women congress 2025, il 15 ottobre tappa finale a Milano

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Dopo un anno di tappe di avvicinamento che hanno attraversato tutta Italia, lo Stem Women Congress arriva quindi alla sua tappa finale: l'ultimo incontro della seconda edizione italiana del congresso internazionale che promuove l’inclusione e la partecipazione femminile nei settori scientifico-tecnologici è in programma il 15 ottobre 2025, a Palazzo Castiglioni, a Milano.

In Italia il divario di genere nelle Stem – evidenzia in una nota Stem Women Congress – resta netto: tra i giovani 25–34enni solo il 16,8% delle donne ha una laurea in discipline scientifiche e tecnologiche, contro il 37% degli uomini. Anche all’università la forbice è evidente: appena una immatricolata su cinque sceglie corsi Stem, con picchi minimi nell’informatica e tecnologie Ict (15,1%). Eppure, nel confronto europeo, l’Italia si posiziona sopra la media per la presenza femminile, soprattutto nelle scienze naturali e matematiche, segno che i margini di crescita ci sono, ma ancora frenati da barriere culturali e divari occupazionali che restano ampi (Rapporto annuale 2025 di Istat).

Organizzato da Orange Media Group, creative content company, e Women at Business, la piattaforma di matching professionale al femminile, l’appuntamento meneghino conferma la sinergia con il Patto per il Lavoro del Comune di Milano che vuole favorire la crescita e che vedrà anche quest’anno la presenza istituzionale di Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro. L’evento rappresenta il culmine di un percorso – gli Stem Days – che ha attraversato il Paese da Bologna a Roma, fino a Torino qualche giorno fa, coinvolgendo scuole, imprese, istituzioni e famiglie con una mission precisa: ispirare sempre più ragazze a intraprendere percorsi di studio e carriera nelle discipline Stem, superando barriere culturali e pregiudizi di genere. Sul palco saranno protagonisti, oltre ai dati di settore preparati da Istat, infatti, anche i ragazzi e le ragazze incontrati nelle diverse tappe.

“Con il Congresso di Milano vogliamo andare oltre il semplice confronto: sarà un racconto fatto di voci diverse – scienziate, artiste, aziende e soprattutto giovani – che insieme ci mostreranno come le Stem possano e debbano essere terreno di ispirazione e di possibilità concrete per le nuove generazioni”, spiega Morena Rossi, responsabile contenuti Swc 2025. “Questa tappa rappresenta il momento più significativo dell’edizione 2025: non solo perché porta sul palco ospiti di altissimo livello, ma soprattutto perché restituisce voce ai ragazzi e alle ragazze che abbiamo incontrato durante le tappe locali. Sono loro il cuore di questo percorso: è a loro che vogliamo offrire ispirazione e modelli positivi, affinché possano sentirsi liberi di scegliere le Stem come terreno di futuro”, commenta Laura Basili, presidente di Stem Women Congress Italia.

“Step by Stem: costruiamo un nuovo genere di futuro” è stato il fil rouge dell’edizione 2025, un invito a costruire nuove prospettive di crescita e opportunità, dove giovani studenti possano sentirsi libere di seguire le proprie passioni in ambito scientifico, tecnologico e creativo. Un invito che ritorna anche nella performance d’arte partecipativa di Giulia Caruso, artista italiana che riflette nelle sue opere l’energia e la resilienza femminile, che animerà tutta la giornata e che vuole unire tecnologia e creatività.

La giornata a Palazzo Castiglioni si aprirà con la presentazione dei dati più recenti di Istat, arricchiti dal contributo sul sentiment in rete di Shibumi e dalla survey "Donne, Stem e futuro" realizzata da The Wom, il social magazine di Mondadori Media per le nuove generazioni di donne, che fotografa aspettative, percezioni e desideri delle ragazze di oggi relativamente al mondo Stem.

"Siamo orgogliosi di portare la voce di The Wom e della sua community allo Stem Women Congress, un evento che incarna i valori che ci contraddistinguono da sempre: inclusione, empowerment, libertà e futuro", commenta Daniela Cerrato, Cmo Mondadori Media. "Crediamo – aggiunge – che la diffusione di dati, esperienze e modelli positivi possa accelerare un cambiamento reale e inclusivo. Contribuendo con un'indagine che approfondisce conoscenza, percezioni e opinioni delle giovani donne sulle professioni Stem, vogliamo offrire uno strumento concreto di riflessione e ispirazione, capace di mettere in luce sia le sfide che le opportunità".

Seguiranno i panel tematici e i momenti ispirazionali che caratterizzano il Congresso, dove non mancheranno momenti di interazione con il pubblico: al mattino “Vissi d’arte e di scienza”, che metterà in dialogo artiste e scienziate, sull’immaginazione come ponte fra mondi diversi dove Stefania Bruni, neuroscienziata di Fem Digital mostrerà come le tecnologie neuro-cognitive possano diventare strumenti di ricerca, apprendimento ed empowerment; seguirà il panel “Intelligenza artificiale o ipnosi culturale?” dove si confronteranno divulgatrici, come Giorgia Fumo, e accademiche su un tema molto controverso come quello dell’Ia, ma capace di rimuovere le barriere educative, come mostrerà Francesco Paolo Schiavone con la sua piattaforma per la didattica inclusiva. Ci sarà anche il contributo di aziende innovative, come Siemens Healthineers, leader nello sviluppo di soluzioni Ia per la Sanità. Il pomeriggio sarà dominato dal panel “Dagli abissi alle stelle e ritorno”. Tra gli ospiti Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’astrofisica, la figlia Elvina e Francesca Sanna, che mostrerà la sonificazione delle stelle.

E infine il panel 'Step by Stem' dedicato interamente ai ragazzi e alle ragazze che vorranno condividere le loro esperienze personali. Non mancheranno momenti ispirazionali, come l’intervento dell'influencer Tecnolaura, e talk dedicati al futuro delle competenze e molti momenti sostenuti dalle aziende sponsor della manifestazione, come quelli di Imcd Italia, Autostrade per l’Italia e Siemens Healthineers, che hanno confermato il loro sostegno al Congresso per questa seconda edizione. La giornata si concluderà con la consegna di Award per celebrare il talento e l’impegno di donne, startup e aziende impegnate nella promozione delle discipline Stem. L’evento ha ricevuto il logo No Women No Panel da Rai e dalla Commissione Europea.