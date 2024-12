Correnti settentrionali e vento intenso

Negli ultimi giorni, l’Alto Adige è stato colpito da correnti settentrionali che hanno portato a condizioni meteorologiche estreme. La stazione meteo di Punta di Dan, situata a 2808 metri di altitudine nella val di Fundres, ha registrato raffiche di vento che hanno raggiunto i 146 km/h. Questo fenomeno ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i turisti, che si trovano a dover affrontare condizioni climatiche avverse.

Impatto a valle e interventi dei vigili del fuoco

Il forte vento non ha colpito solo le zone montane, ma ha avuto ripercussioni anche a valle. A Molini di Tures, sono stati misurati venti di 80 km/h, creando disagi e preoccupazioni per la sicurezza pubblica. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per rimuovere alberi sradicati e garantire la sicurezza delle strade. Fortunatamente, al momento non si segnalano particolari disagi per la viabilità, ma la situazione rimane monitorata.

Previsioni meteorologiche e attenuazione del vento

Secondo le previsioni meteorologiche, il vento intenso dovrebbe diminuire nelle prossime ore, portando un certo sollievo agli abitanti della regione. Tuttavia, è fondamentale rimanere vigili e prestare attenzione agli avvisi delle autorità locali. Gli esperti meteorologici avvertono che, sebbene le raffiche possano attenuarsi, le correnti settentrionali potrebbero continuare a influenzare il clima dell’Alto Adige nei prossimi giorni, portando a ulteriori variazioni nelle condizioni atmosferiche.