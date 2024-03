Forteto: Donzelli (Fdi), 'ok a commissione inchiesta, andremo fino in fondo'

Forteto: Donzelli (Fdi), 'ok a commissione inchiesta, andremo fino in fo...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Il Senato ha approvato oggi, in Commissione deliberante, la Commissione d'inchiesta sul caso Forteto, dando il via libera definitivo alla legge che Fratelli d'Italia ha scritto e presentato per l'istituzione di un'indagine bicamerale sul caso Forteto. Il Parlamento potrà così continuare ad indagare sugli abusi sui minori, sulle violenze e sulle responsabilità politico-istituzionali di questa vicenda di abusi, soprusi, violenze materiali e istituzionali: non mi stancherò mai di lavorare per la verità". Lo annuncia in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"Noi -sottolinea Donzelli- siamo convinti e orgogliosi di istituire questa Commissione perché vogliamo dire alle vittime che lo Stato c'è ed è l'ora che si assuma le sue responsabilità, facendo tutto ciò che è possibile per trovare la verità su questa orrenda vicenda. Sarà sempre troppo tardi rispetto a come e quanto la politica poteva e doveva aprire gli occhi e intervenire, ma questo oggi non può essere un alibi. Il Forteto ha potuto godere per 50 anni di un'enorme rete di connivenze e porta un'eredità negativa pesante su cui dev'essere fatta chiarezza. Nella precedente legislatura una Commissione d'inchiesta sul Forteto ha fatto un importante lavoro, ma oggi serve di più. Il nostro compito è recuperare lo spirito di collaborazione bipartisan che ha animato le due commissioni d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana. Ora che siamo maggioranza vogliamo andare fino in fondo e sentiamo la responsabilità ancora più forte", conclude.