Forza muscolare e vita più lunga: cosa dimostra lo studio su migliaia di donne

Una ricerca che ha analizzato capacità di presa, potenza delle gambe e parametri di salute conferma che avere muscoli più forti è associato a maggiore longevità.

Un ampio studio condotto su donne in età avanzata ha evidenziato che la forza muscolare è un predittore chiave della longevità. I ricercatori hanno analizzato dati provenienti da 5.472 partecipanti, di età compresa tra 63 e 99 anni, confrontando misure di forza con la mortalità osservata negli anni successivi agli esami clinici.

Il lavoro, pubblicato su JAMA Network Open, ha mostrato che la forza rimane un fattore rilevante anche dopo aver tenuto conto di variabili come la capacità aerobica, lo stato di salute generale e le abitudini di esercizio:

Metodologia e misure utilizzate

Per valutare la forza le donne hanno eseguito due semplici test pratici: uno volto a misurare la forza di presa con un dinamometro e un altro per stimare la potenza delle gambe. Inoltre, per una settimana i partecipanti hanno indossato dispositivi che monitoravano l’attività fisica quotidiana e sono stati sottoposti a visite mediche e questionari.

Campione e durata dell’osservazione

Il campione comprendeva 5.472 donne provenienti dal programma Women’s Health Initiative, con un periodo di follow-up a lungo termine che ha permesso di registrare gli esiti di mortalità nell’arco di diversi anni. Durante gli otto anni successivi agli esami iniziali è deceduto oltre un terzo delle partecipanti, un dato utilizzato per mettere in relazione forza e sopravvivenza.

Controlli e analisi di sensibilità

Per limitare bias e confondenti, gli autori hanno aggiustato i modelli statistici per età, etnia, marcatori infiammatori, precedenti di fumo, uso di ausili per la mobilità e altri fattori legati allo stile di vita. Sono state inoltre eseguite analisi escludendo le partecipanti decedute nei primi cinque anni per ridurre l’influenza di malattie preesistenti che avrebbero potuto alterare la forza misurata.

I risultati principali e il significato pratico

Il risultato più rilevante è che la forza ha ridotto il rischio di morte prematura di almeno il 33% indipendentemente dalla capacità aerobica e dall’attività fisica riferita. Questo suggerisce che la forza non sia semplicemente un indicatore dell’attività generale, ma un elemento con un ruolo indipendente nella promozione della salute a lungo termine.

Misure semplici e informazioni utili

I test di presa, effettuabili con un comune dinamometro, hanno mostrato che le donne più forti esercitavano una pressione intorno ai 24 kg. Le linee guida citate nello studio indicano soglie di riferimento per la durata della pressione con il dinamometro a seconda dell’età, offrendo così uno strumento pratico per una prima autovalutazione della forza di presa.

Interpretazione e implicazioni per la prevenzione

Gli esperti coinvolti, tra cui Michael J. Lamonte dell’Università di Buffalo e Brad Schoenfeld del CUNY Lehman College, sottolineano che l’allenamento per la forza non sostituisce l’esercizio aerobico, bensì lo integra. Mentre la resistenza e l’attività cardiovascolare producono benefici metabolici e cardiopolmonari, gli esercizi di forza inducono adattamenti specifici nel tessuto muscolare e nelle cellule che sembrano sostenere la salute e la sopravvivenza.

Quale strategia adottare

Per massimizzare le possibilità di invecchiamento sano, gli autori raccomandano di combinare esercizi di resistenza (come sollevamento pesi o esercizi con bande elastiche) con attività aerobica (almeno 150 minuti settimanali di intensità moderata, secondo le raccomandazioni citate). Questo approccio misto favorisce sia la capacità cardiorespiratoria sia la conservazione della massa e della forza muscolare.