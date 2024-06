A La Rochelle, in Francia, un’auto si è schiantata contro un gruppo di 12 bambini in giro in bicicletta con degli adulti. In sei sono rimasti feriti, di cui tre in modo grave.

L’auto contro i bambini in bici

A riportare la notizia è l’emittente Bfmtv che cita la prefettura di Charente-Maritime. Secondo Bfmtv sei bambini tra i 7 e gli 11 anni, in gita in bicicletta con un centro ricreativo, questa mattina intorno alle 10 sono rimasti feriti dopo che un’auto è piombata su di loro, investendoli.

Dei sei bambini tre sono feriti in modo grave. Uno di loro è stato trasportato in elicottero a Poitiers, mentre un altro è stato trasferito sempre a Poitiers in ambulanza. Altri tre si trovano in uno stato di emergenza relativa.

Le indagini della Procura

Alla guida dell’auto che ha investito i bambini si trovava una donna di 83 anni, presa in custodia dalla polizia locale che poi l’ha rilasciata a causa del suo stato di salute. Stando a ciò che dice Bfmtv la Procura della Repubblica avrebbe aperto un’indagine per lesioni non intenzionali.