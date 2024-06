Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco questa mattina, mercoledì cinque giugno, intorno alle 8:34 nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut in Libano. A riferire la notizia è stato il Jerusalem Post citando alcuni media arabi. Nonostante i colpi di arma da fuoco, per il momento non sembrano esserci state né vittime e nemmeno feriti.

Spari all’ambasciata USA

Gli spari si sono uditi nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, Libano, intorno alle 8:34 di questa mattina, colpi d’arma da fuoco che fortunatamente non hanno causato vittime o feriti. La notizia, inizialmente condivisa dal Jerusalem Post, è stata successivamente anche dalla stessa ambasciata tramite un post sul social network X.

Stando a quanto scritto, al momento sia la struttura che le persone al suo interno sono al sicuro, mentre le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini per capire l’identità di questo misterioso gruppo di uomini che ha aperto il fuoco, anche perché, almeno per ora, nessuno si è fatto avanti per rivendicare quanto accaduto.

Non è quindi chiaro se si tratta di un atto intimidatorio da parte di qualche organizzazione o se invece parliamo di un’iniziativa portata avanti da individui singoli, ed è probabile che toccherà aspettare per avere qualche informazione in più sulla questione.