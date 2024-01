Francia, auto travolge agricoltori in protesta: uccisa donna e figlia 14enne

Parigi, 23 gen. (Adnkronos) – Tragedia in Francia durante le protesta degli agricoltori. Una donna e la figlia di 14 anni sono morte dopo che un'auto si è schiantata contro un posto di blocco dei dimostranti a Pamiers nell'Ariège, nel sudovest del Paese. Il padre è ricoverato in terapia intensiva. L'uomo alla guida dell'auto che ha investito gli agricoltori è stato fermato dalla polizia ed è in stato di custodia. Fermato anche un altro uomo. Entrambi avevano l'obbligo di lasciare il territorio, rivela 'Le Figaro' che cita una fonte vicina alle indagini. I due uomini, armeni, aveva presentato una richiesta di asilo che era stata respinta. Avevano fatto appello della decisione che era stata un'alta volta respinta nel 2023.

"La tragedia di Pamiers sconvolge tutti noi. Penso con emozione alle vittime e ai loro cari", ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, assicurando di aver "chiesto al governo di mobilitarsi pienamente per fornire soluzioni concrete alle difficoltà che incontrano gli agricoltori".

Si tratta di ''una tragedia per tutti noi'', ha scritto su X il ministro francese dell'Agricoltura Marc Fesneau. ''Oggi tutti gli agricoltori sono in lutto'', ha scritto in un tweet il primo ministro francese Gabriel Attal affermando che ''la nazione è scioccata e unita'' davanti a quanto accaduto. ''A nome del governo voglio esprimere il mio dolore e il mio pieno sostegno alla famiglia e ai familiari delle vittime'', ha aggiunto Attal.

Sul caso è stata aperta una indagine per ''omicidio colposo aggravato'' e ''lesioni aggravate'' ha annunciato il procuratore di Foix, Olivier Mouysset in un comunicato stampa. Il procuratore ha spiegato che l'auto che ha investito la donna stava viaggiando su una strada a doppia carreggiata quando ha urtato "un muro di balle di paglia, eretto fino al ponte". Dietro questo muro di paglia ''i manifestanti stavano mangiando'', ha aggiunto.

La Procura precisa che il conducente del veicolo, 44 anni e non noto alle forze dell'ordine, è risultato negativo all'alcol e alla droga. I tre occupanti del veicolo che ha investito e ucciso la donna sono stati posti in custodia di polizia e ''saranno interrogati a breve''. Anche se, precisa la procura, ''in base ai primissimi elementi dell'indagine, i fatti in questione non sembrano essere intenzionali''.