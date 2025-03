Francia: Furfaro, 'Le Pen contro Ue e poi usava Bruxelles come bancomat...'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Condannata. Marine Le Pen è stata giudicata colpevole di appropriazione di fondi pubblici. Di più: è stata dichiarata ineleggibile. Il motivo? Secondo il tribunale di Parigi, Le Pen ha usato fondi del Parlamento Europeo per pagare assistenti che in realtà lavoravano per il suo partito in Francia. Un 'sistema' durato anni e progettato per far risparmiare il Rassemblement National con i soldi degli altri". Lo scrive sui social Marco Furfaro del Pd.

"Parliamo della stessa Le Pen che oggi fa la paladina dei poveri contro le 'élite di Bruxelles'. E che ora è stata condannata per aver truffato proprio Bruxelles e dunque i cittadini. È la solita storia: quelli che gridano più forte contro i 'parassiti' alla fine sono i primi a parassitare. Quelli che giurano di voler 'ripulire il sistema' sono quelli che lo usano come bancomat personale. Che sia un promemoria per tutte e tutti".