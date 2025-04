Francia: presunto assassino moschea si è consegnato a Pistoia

Roma, 28 apr. (Adnkronos/Afp) - Il presunto assassino di un giovane musulmano, ucciso venerdì in una moschea nel Gard, nel sud della Francia, "si è consegnato" ieri verso le 23 alla stazione di polizia di Pistoia. Lo ha riferito all'agenzia di stampa Afp il procuratore d...

Roma, 28 apr. (Adnkronos/Afp) – Il presunto assassino di un giovane musulmano, ucciso venerdì in una moschea nel Gard, nel sud della Francia, "si è consegnato" ieri verso le 23 alla stazione di polizia di Pistoia. Lo ha riferito all'agenzia di stampa Afp il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini.

"È una grande soddisfazione per me, in qualità di pubblico ministero.

Di fronte all'efficacia delle misure adottate, l'autore non ha avuto altra scelta che arrendersi, e questa è stata la scelta migliore che potesse fare", ha dichiarato Grini.