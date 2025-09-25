Francia: Sarkozy, 'sono innocente, in prigione a testa alta'

Parigi, 25 set. (Adnkronos) - "L'odio non ha limiti". Con queste parole, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha denunciato la decisione di un tribunale che lo ha condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nel processo per finanziamento illecito da part...

Parigi, 25 set. (Adnkronos) – "L'odio non ha limiti". Con queste parole, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha denunciato la decisione di un tribunale che lo ha condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nel processo per finanziamento illecito da parte della Libia della sua campagna per le elezioni presidenziali del 2007.

"Mi assumerò le mie responsabilità. Rispetterò le convocazioni dei tribunali. Se vogliono assolutamente che io dorma in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta. Sono innocente. Questa ingiustizia è uno scandalo", ha aggiunto Sarkozy.

All'uscita dal tribunale, l'ex capo dello Stato ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza. "Non mi asterrei da qualcosa che non ho fatto – ha detto – Naturalmente, farò ricorso".