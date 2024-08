Una bambina di 9 mesi è morta nell’auto di famiglia, dopo essere stata dimenticata all’interno dei veicolo parcheggiato davanti casa.

Francia, torna dal supermercato e dimentica la figlia in auto: morta bambina di 9 mesi

Una bambina di 9 mesi ha perso la vita dopo essere stata dimenticata nell’auto di famiglia, parcheggiata davanti casa. La tragedia si è consumata il 30 luglio nel villaggio di Mézières-les-Cléry, vicino a Orléans, in Francia. A dimenticare la piccola in auto è stata la madre, dopo essere tornata a casa dal supermercato. Il padre era in viaggio d’affari al momento della tragedia ed è subito stato avvisato.

Dimentica figlia in auto: la dinamica della tragedia

Secondo quanto riportato dai media locali, la madre si era recata al supermercato insieme alla bambina. Quando è tornata a casa è scesa dall’auto e ha portato i sacchetti della spesa all’interno dell’abitazione. Per ragioni ancora da chiarire, la donna ha dimenticato la piccola in auto, mentre la temperatura esterna era intorno ai 40 gradi. Quando si è resa conto di quello che era accaduto ha lanciato subito l’allarme, ma quando l’ambulanza è arrivata la bambina era già morta. La donna, in stato di shock, è stata ricoverata in ospedale.