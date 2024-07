Marcon (Venezia), bambina di un anno dimenticata in auto: morta per il troppo...

La tragedia ha scosso la comunità di Marcon, in provincia di Venezia: la bambina sarebbe stata dimenticata dal papà

Oggi, giovedì 18 luglio, è avvenuto il tragico evento a Marcon, in provincia di Venezia: una bambina di un anno è morta dopo essere stata dimenticata in auto sotto il sole per alcune ore.

Bambina dimenticata in auto: cos’è successo

Secondo una primissima ricostruzione della vicenda, la piccola, per un tragico errore, sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre. Quando l’uomo è tornato nel luogo in cui aveva parcheggiato, staccando dal lavoro dopo diverse ore, si è reso conto della gravità della situazione e ha allertato i primi soccorsi.

L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba portata al pronto soccorso, non c’era più nulla da fare: esposta alle alte temperature all’interno del veicolo per troppo tempo.

Massimo riserbo sulla vicenda

L’Usl 3, che sta assistendo psicologicamente i genitori, ha spiegato di non poter dare ulteriori dettagli, a tutela della famiglia. Di conseguenza le autorità sanitarie non hanno divulgato ulteriori dettagli, rispettando la privacy dei coinvolti.

I dispositivi anti abbandono

Per evitare tragedie simili, dal marzo 2020 in Italia è obbligatorio utilizzare i dispositivi anti abbandono quando si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni.

I dispositivi, oltre ad avere una serie di allarmi visivi e sonori, possono anche essere collegati agli smartphone dei genitori. La multa, per chi non installa questi dispositivi, va da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente.