Morta bimba di 2 anni dimenticata dalla madre nell’auto bollente per 7 ore 

Orrore negli Usa, dove è morta bimba di 2 anni dimenticata dalla madre nell’auto bollente ad oltre 80 gradi per 7 ore: la piccola è spirata per asfissia

Orrore negli Usa, dove è morta una bimba di 2 anni dimenticata dalla madre nell’auto bollente per 7 ore: la tragedia, con quella lenta agonia per la piccola, si è consumata il 30 agosto scorso nella cittadina di Franklin, un centro di poco meno di 70mila abitanti della contea di Somerset nello stato del New Jersey.

A ritrovare la piccola vittima di quella fatale dimenticanza sono stati i vicini di casa che hanno scorto il corpicini esanime nell’abitacolo posteriore di una Honda Civic grigia. Era la vettura della madre.

Morta bimba dimenticata nell’auto dalla madre

La polizia cittadina ha ricostruito la tragedia: la donna avrebbe accidentalmente dimenticato la figlia in macchina sotto il sole cocente e lo avrebbe fatto per più di sette ore, un tempo sufficiente anche mandare in crisi un organismo adulto.

In quel lasso di tempo gli interni della vettura avrebbero raggiunto la temperatura di 80 gradi Celsius ed avrebbero inevitabilmente disidratato e mandato in arresto cardiaco la bambina. La CBS spiega che una vicina ha anche tentato di rianimare la piccola dopo averla estratta, lo ha fatto praticandole un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, purtroppo invano.

La reazione della madre quando ha capito tutto

Quando sono sopraggiunti i soccorsi, questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare la morte della bimba.

Quando la madre ha compreso cosa era successo è scoppiata in lacrime tra le braccia di un agente ed è svenuta. La piccola sarebbe morta per afissia e una vicina, Treana Huxley, ha spiegato al The Franklin Reporter: “Erano bravi genitori, molto affettuosi e amorevoli con la figlia”.