Le forze dell’ordine stanno indagando sul drammatico decesso di una bimba di 1 anno che è stata trovata morta in un’auto a Roma. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimare la piccola.

Tragedia a Roma, una bimba di 1 anno è stata trovata morta in auto

Il corpicino ormai senza vita della piccola è stato scoperto all’interno di una vettura situata in zona Cecchignola, a Roma, in via dei Fucilieri. Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i sanitari del 118 e i carabinieri. I paramedici hanno tentato di rianimare la bimba ma ogni tentativo effettuato si è infine rivelato vano. Stando alle prime informazioni diffuse, la giovanissima vittima avrebbe circa un anno e, a un primo esame esterno, non presenterebbe segni di violenza.

Al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la zona è stata isolata mentre le indagini volte a ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono in corso. Intanto, il mezzo è stato sequestrato e il medico legale si è recato sul posto.

Indagini in corso

Le informazioni sulla drammatica morte della bambina sono ancora scarne e frammentate. In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate, pare che la piccola sia stata lasciata all’interno dell’auto da un adulto, probabilmente il padre o la madre, all’interno della cittadella militare della Cecchignola. La vettura era parcheggiata di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nelle vicinanze di un asilo.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la bimba di un anno avrebbe dovuto essere all’asilo. Si suppone, quindi, che sia stata dimenticata in macchina dall’adulto che si trovava alla guida e che sia morta a causa del caldo.

I passanti che hanno visto la piccola nella vettura hanno tentato di infrangere un vetro per salvarla ma la tragedia si era già consumata.