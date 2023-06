Milano, allerta meteo in corso: alberi caduti in città e grandine, le immagini

Sembra proprio che l’estate si faccia attendere al nord Italia, dove nonostante sia giugno ormai da una settimana non solo le temperature faticano a salire ma continuano imperterriti fenomeni atmosferici anche piuttosto estremi, come un’importante grandinata che nelle scorse ore ha colpito il milanese. Ecco dunque gli ultimi aggiornamenti sugli effetti del maltempo in Lombardia.

Grandinate e temporali in Lombardia: le immagini

Nella notte fra martedì 6 e mercoledì 7 giugno, temporali intensi hanno colpito molte aree della Lombardia (ma anche del Piemonte orientale), con Varese, Milano e il cuneese come zone più colpite in assoluto.

Le immagini riprese dai Vigili del fuoco sono certamente di impatto e mostrano le strade di Corbetta (in provincia di Milano) imbiancate come se fosse pieno inverno da una fitta coltre di grandine. Tra i disagi causati dal maltempo in zona che vale la pena di segnalare c’è inoltre una grossa frana che ha fatto deragliate un treno merci fra Luino e Laveno, isolando tra l’altro alcune frazioni come quella di Orascio.

Alberi caduti a Milano

Nel frattempo i Vigili del fuoco hanno segnalato di aver ricevuto almeno una ventina di chiamate nel corso della scorsa notte in città, a Milano. Le zone meneghine più colpite dal nubifragio notturno sono quelle di Isola-Maggiolina, Città Studi, San Siro e Arconate, dove sarebbero persino caduti alcuni alberi. Un gruppo di residenti ha inoltre richiesto l’intervento dei Vigili a San Giuliano, dove si sono allagati alcuni appartamenti in una palazzina in fase di ristrutturazione.