Violento nubifragio nelle Marche: frane e allagamenti

Nella giornata di sabato 3 giugno, la città di Fabriano, in provincia di Ancona, è stata colpita da una nuova bomba d’acqua. Un violento nubifragio si è abbattuto sulle Marche. La pioggia ha provocato disagi per la circolazione, frane, smottamenti e allagamenti. Le situazioni più critiche si sono registrate ad Attigio e in località Case Tiberi, non lontano da Rocchetta Bassa. Si tratta del secondo violento temporale che colpisce la città in soli dieci giorni. I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile sono al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere le zone colpite in sicurezza. Ci sono stati diversi allagamenti nei garage, sono caduti alcuni alberi e acqua mista a terra ha invaso la carreggiata in via Serraloggia.

Violento nubifragio nelle Marche, il sindaco: “L’invito è alla massima prudenza”

“È caduta una quantità d’acqua impressionante in pochissimo tempo. Al momento, non ci sono sfollati e non risultano danni a persone, per fortuna. L’invito è alla massima prudenza, a non restare nei piani seminterrati, a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario” ha dichiarato il sindaco Daniela Gergo. Intanto, stanno monitorando i corsi d’acqua, anche se per il momento non sembrano esserci situazioni di pericolo. Un nubifragio ha colpito anche Cantiano, nell’entroterra di Pesaro, già pesantemente colpito dall’alluvione del 15 settembre 2022. Una nuova frana ha bloccato la nuova Flaminia SS3, che collega Cagli a Cantiano. La protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali.