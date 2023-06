Giugno è iniziato all’insegna del maltempo. Durante questa settimana ci saranno nuovi forti temporali su tutta Italia.

Maltempo in Italia: nuovi temporali forti in settimana

Giugno è iniziato all’insegna del maltempo. Nella settimana appena iniziata ci saranno nuovi temporali in Italia, particolarmente forti. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, ha spiegato che come il mese di maggio, anche giugno sembra continuare su questa linea, a causa della posizione anomala dell’anticiclone delle Azzorre. Per questo continua ad esserci una forte instabilità, che si manifesta soprattutto nelle ore pomeridiane. Anche questa settimana ci saranno episodi temporaleschi, accompagnati da grandinate, colpi di vento e locali nubifragi. Le due giornate più difficili saranno lunedì 5 e martedì 6 giugno. Una perturbazione atlantica in queste ore sta interessando il Centro-Nord con precipitazioni che potrebbero durare fino a sera e notte. Il meteo peggiorerà più intensamente sulla Sicilia. Nella giornata di martedì continuerà ad essere molto instabile al Nordest mentre continuerà a piovere in Sicilia. Il tempo migliorerà al Nord-ovest, dove farà un po’ più caldo, mentre al Centro ci saranno temporali.

Meteo, cosa cambierà nei prossimi giorni?

L’esperto ha spiegato che da mercoledì e almeno fino a venerdì 9 la pressione proverà ad aumentare un po’ e con l’instabilità riguarderà soprattutto le ore pomeridiane e principalmente, ma non esclusivamente, a tutti i rilievi e le zone vicine. Le temperature subiranno un nuovo stop nella giornata di oggi, a causa del maltempo, ma poi torneranno lentamente ad aumentare, fino a raggiungere valori estivi a partire da venerdì 9.