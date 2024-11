Le reazioni di Fratelli d’Italia

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Maira Cacucci e Matteo Forte, hanno espresso una netta condanna nei confronti delle recenti dichiarazioni rilasciate da Vittorio Feltri durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara”. In una nota ufficiale, i due esponenti politici hanno sottolineato come le affermazioni del giornalista siano state ritenute inaccettabili e abbiano suscitato sconcerto all’interno del partito e tra i cittadini. Cacucci e Forte hanno ribadito l’importanza di rispettare i principi di uguaglianza e rispetto sanciti dalla Costituzione Italiana, evidenziando l’impegno di Fratelli d’Italia nel promuovere soluzioni concrete per affrontare le sfide legate alla sicurezza e all’integrazione.

Il richiamo ai valori costituzionali

Maira Cacucci ha dichiarato: “Le affermazioni di Vittorio Feltri sono inaccettabili e contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione, che sancisce l’uguaglianza e il rispetto per ogni individuo, indipendentemente dalla sua origine o religione.” La consigliera ha inoltre sottolineato che, pur riconoscendo le difficoltà che Milano sta affrontando in termini di sicurezza e integrazione, è fondamentale promuovere soluzioni efficaci nel rispetto della dignità umana e delle leggi, evitando linguaggi che possano incitare all’odio o alla discriminazione.

Una posizione chiara e netta

Matteo Forte ha aggiunto: “È finito il tempo della difesa d’ufficio di un collega di partito. Le parole del consigliere Feltri sono tali per cui a chi ricopre ruoli istituzionali spetta prendere posizione.” Forte ha evidenziato come, in passato, ci sia stata una certa tolleranza verso le affermazioni di alcuni membri del partito, ma ha chiarito che le espressioni utilizzate da Feltri, soprattutto in relazione agli eventi recenti nel quartiere Corvetto di Milano, siano gravissime e irresponsabili. La presa di posizione di Cacucci e Forte rappresenta un chiaro segnale di discontinuità rispetto a certe affermazioni e un richiamo all’unità e al rispetto dei valori democratici.