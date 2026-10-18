Ecco cosa hanno detto i protagonisti politici sulla notte di scontri nelle piazze italiane e le polemiche attorno alle organizzazioni coinvolte

Nel pomeriggio di ieri le strade di più città italiane sono state teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Gruppi di persone, anche organizzati in maniera capillare, hanno sfruttato le dimostrazioni per provocare confronti fisici, incendi e atti di vandalismo. Le forze dell’ordine sono intervenute per proteggere la sicurezza di cittadini, commercianti e lavoratori, cercando di impedire che la violenza trasformasse le piazze in scenari di caos.

Le proteste, nate da richieste di una scuola più accessibile e dalla lotta al carovita, hanno visto partecipare una maggioranza di manifestanti pacifici. Tuttavia, la presenza di gruppi di teppisti ha compromesso il messaggio originale delle manifestazioni, creando un clima di paura e di incertezza che ha richiesto un forte intervento delle autorità.

Scontri sul territorio: l’intervento delle forze dell’ordine

Le unità di polizia, i carabinieri e i vigili urbani si sono trovati a fronteggiare situazioni estremamente difficili, dovendo gestire incendi, lanci di oggetti e scontri a distanza ravvicinata. In diverse piazze, tra cui Roma, Bologna e Milano, gli agenti hanno dovuto ricorrere a misure di contenimento, tra cui l’uso di idranti e la chiusura temporanea di vie di transito, per garantire la salvaguardia dei civili e del patrimonio pubblico.

Secondo le testimonianze raccolte sul campo, la maggior parte dei partecipanti alle proteste ha mantenuto un atteggiamento pacifico, con giovani che hanno cercato persino di spegnere gli incendi creati. Questo dimostra che la violenza è stata marginale rispetto al sentimento generale di insoddisfazione che ha animato le piazze italiane nelle ultime ore.

Le dichiarazioni dei leader politici

Giorgia Meloni sulla necessità di difendere la sicurezza

La premier ha espresso il proprio sostegno alle forze dell’ordine tramite un post su X, sottolineando che “le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos”. Meloni ha ribadito che gli agenti erano presenti “per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti e di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura”.

Nicola Fratoianni (AVS) sul pericolo di interpretazioni errate

Fratoianni, a margine dell’assemblea nazionale di Terra comune, ha evidenziato come “la violenza non è mai una risposta, è sempre il problema”, aggiungendo che occorre leggere con attenzione le motivazioni delle proteste. Ha sollevato dubbi su una sigla che convocava i manifestanti sotto il nome “Italia in piazza”, definendola “almeno per me sconosciuta” e invitando a indagare sulla sua origine per evitare che la presa di distanza dalla violenza rimanga insufficiente.

Elly Schlein (PD) sulla distinzione tra manifestanti e criminali

Schlein ha dichiarato che il partito non ha alcun legame con i delinquenti presenti nelle manifestazioni, condannando fermamente gli atti violenti e ribadendo che migliaia di persone protestano pacificamente perché “non riescono più a vivere”. Ha sottolineato che l’indagine sull’identità dei responsabili spetta al ministro dell’Interno, ma che la condanna delle violenze resta una posizione condivisa da tutti i suoi colleghi.

Angelo Bonelli (Europa Verde) sul rischio di strumentalizzazione politica

Bonelli ha accusato la destra di sfruttare la violenza per “additare a noi una responsabilità” e ha definito le azioni violente “i nostri avversari”, perché cancellano le legittime richieste dei manifestanti. Ha inoltre evidenziato che la crescente forza dell’AVS e le sue proposte programmatiche su lavoro, ambiente ed energia suscitano timore nella destra, la quale sarebbe pronta a usare ogni episodio di violenza per delegittimare l’opposizione.

Indagini su “Carrelli vuoti” e la questione dei giovani stranieri

Nel contesto di Bologna, la manifestazione organizzata dal collettivo “Carrelli vuoti” a Piazza Minghetti ha richiesto l’attenzione delle autorità a causa di presunte infiltrazioni di giovani di origine straniera, per lo più minorenni. Il gruppo, che si è promosso tramite canali Telegram e Instagram, aveva l’obiettivo dichiarato di replicare le recenti proteste francesi, ma è stato denunciato per la presenza di individui poco identificabili.

Le forze dell’ordine stanno ora esaminando i dati delle chat e le registrazioni video per capire se vi siano state collaborazioni tra gruppi locali e reti esterne. La questione dell’infiltrazione di minori stranieri ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle manifestazioni e sul ruolo dei social media nella mobilitazione di persone aeree, suggerendo la necessità di una vigilanza più attenta da parte delle autorità competenti.

Nel frattempo, una manifestazione pacifica promossa da La Via Maestra e dalla CGIL ha riunito migliaia di cittadini a Roma, inviando un messaggio di alternativa al governo di destra. Come hanno dichiarato i loro rappresentanti, è tempo di proporre un progetto chiaro per contrastare il caro vita e aumentare i salari, invitando le altre forze dell’opposizione a costruire una grande mobilitazione unitaria.