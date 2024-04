Nuovo freno sui negoziati con Israele: Hamas contraria a rilasciare 40 ostaggi

I recenti negoziati tra Israele e Hamas per giungere ad una tregua sembrano aver trovato il primo punto di disaccordo. Stando a quanto riferito da alcuni media, sembra che il movimento islamista sia contrario a sottostare ad una condizione della controparte, ovvero il rilascio di una quarantina di ostaggi vivi perché la maggior parte sarebbero soldati.

Freno sui negoziati

A rivelare questa nuova indiscrezione sui negoziati è stata l’emittente israeliana Kan che ha sottolineato come il rilascio di 40 ostaggi da parte di Hamas sia diventato il nuovo punto di discordia tra le due parti in causa attualmente impegnate a raggiungere un accordo ad al Cairo.

Stando a quanto riportato, il movimento islamista sarebbe contrario ad accettare questa condizione perché si vedrebbe costretta a liberare 40 soldati maschi tra quelli catturati il 7 ottobre, non avendo abbastanza persone che rientrano tra quelle fragili, ovvero anziani, donne e studentesse.

Negoziato in tre fasi

Al Jazeera ha invece riferito come questo nuovo negoziato sia essenzialmente diviso in tre fasi, ed è durante la prima che Hamas libererà i 40 ostaggi israeliani in cambio della libertà di ben 900 prigionieri palestinesi, tra cui 100 condannati all’ergastolo.

Tra le richieste di Hamas figura anche il passaggio quotidiano di 500 camion con aiuti umanitari ed il ritorno degli sfollati nella parte settentrionale dell’enclave. I mediatori avrebbero anche proposto di creare una sorta di zona di sicurezza da erigere intorno alle principali autostrade della Striscia con le forze israeliane posizionate a circa 500 metri dalle suddette.