La violenta aggressione sarebbe scaturita durante una lite i cui motivi non sono al momento chiari. Un uomo di 51 anni, operaio, ha impugnato una forbice scagliandosi contro la moglie ma colpendo anche la suocera e la figlia 14enne. Poco dopo è stato arrestato dai carabinieri.

Operaio aggredisce moglie, suocera e figlia a colpi di forbice

Il dramma si è consumato in un appartamento nel comune di Arnara, in provincia di Frosinone e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ceccano che hanno immobilizzato il 51enne e lo hanno tratto in arresto per poi portarlo in caserma. Tutto si è consumato nella mattinata del 27 ottobre al culmine di un violento litigio: dopo aver impugnato le forbici l’uomo ha colpito la moglie 42enne ad una spalla. Dopodiché si è avventato contro la suocera 62enne con un fendente al fianco ed infine ha raggiunto anche la figlia 14enne.

Nessuna di loro ha riportato ferite gravi: le tre donne sono però state portate in ospedale per poter essere medicate. Si ritiene che le motivazioni all’origine dell’attacco siano banali. Le accuse nei confronti del 51enne sono molteplici: maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali.