Uno studente di 16 anni è stato ferito gravemente con una coltellata all’addome oggi, mercoledì 16 ottobre, dopo essere uscito da scuola a Ferentino, in provincia di Frosinone.

Studente accoltellato davanti scuola

Una lite tra adolescenti è degenerata nel sangue davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. La drammatica aggressione è avvenuta intorno alle ore 14, lo studente è stato soccorso dagli altri ragazzi e poi da un medico che ha chiamato il 118.

Le condizioni di salute dello studente accoltellato

Il ferito è stato trasportato prima all’ospedale Spaziani di Frosinone poi al Gemelli in codice rosso. La vittima è stata trasferita in elicottero al policlinico di Roma, dove si trova in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Studente accoltellato davanti scuola: indagini in corso



Non è ancora chiaro se lo studente fosse il destinatario della coltellata o se sia intervenuto per dividere altre due persone per evitare che la situazione degenerasse.

Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, i carabinieri avrebbero identificato il presunto aggressore, di Alatri, la cui posizione è ora al vaglio. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori avrebbero analizzato le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi della scuola.