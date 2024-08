Bambino accoltellato in Spagna mentre gioca a calcio, killer in fuga: ricerch...

Un bambino di 10 anni è morto accoltellato mentre giocava a calcio con alcuni amici in una piccola località in provincia di Toledo, in Castiglia la Mancia, in Spagna. Sarebbe stato aggredito con un oggetto appuntito da un uomo, ora in fuga.

La morte del bambino in Spagna

Le testimonianze riferite dal quotidiano Abc raccontano che il bambino stava giocando a calcio nel campo del centro sportivo ‘Angel Tardìo’ quando, alle 9:45 di questa mattina, è stato ucciso da un uomo a volto coperto.

L’assassino si sarebbe diretto verso un gruppo di persone a bordo campo e, dopo aver aggredito il minore, sarebbe scappato correndo.

La famiglia del bambino è sotto shock ed è stata immediatamente assistita dai servizi di supporto psicologico, mentre la comunità di Mocejón è sconvolta dal drammatico evento.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’aggressione

I soccorsi arrivati in breve tempo non hanno potuto evitare il peggio. Il bambino era già in arresto cardiocircolatorio: inutili i tentativi di rianimazione.

Ancora ignoti i motivi dell’aggressione e, secondo fonti citate dall’agenzia Europa Press, gli investigatori non escludono nessuna pista.

Killer in fuga: ricerche in corso

L’aggressore sarebbe fuggito a bordo di una vecchia Ford Mondeo di colore grigio. In queste ore si stanno svolgendo le ricerche con posti di blocco.