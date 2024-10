Programmi come il Grande Fratello e Uomini e Donne dovrebbero essere considerati per ciò che sono: un modo per divertirsi e un intrattenimento leggero, che, sebbene possa sembrare superficiale, ha il suo valore. Per alcuni, questi show possono anche rappresentare un “guilty pleasure”, ma c’è una ristretta frangia di telespettatori che si lascia sopraffare dai protagonisti, coinvolgendo le proprie emozioni in modo eccessivo e compiendo atti estremi come spendere denaro o, peggio, stalkerare e molestare i personaggi.

Esempio di situazione estrema

Un esempio di questa situazione è accaduto a Edoardo Donnamaria, aggredito da una sua “fan”. Secondo quanto riportato, una ragazza che lo seguiva in precedenza durante la sua relazione con Antonella Fiordelisi lo ha atteso all’uscita degli studi radiofonici dove lavora, denunciandogli delle richieste stravaganti. Questa “fan” ha intimato ad Edoardo di non rilasciare una nuova canzone e ha messo in discussione i suoi sentimenti per la nuova compagna.

La testimonianza di Edoardo

Edoardo ha condiviso la sua esperienza dell’aggressione, rivelando: “Non ve l’ho mai raccontato, ma sono stato attaccato fuori dalla radio da una persona chiaramente non in sé. Non avevo mai accennato prima a questo episodio. Ieri mi ha anche contattato su Instagram, inviandomi foto di ex. L’ho ringraziata per essersi fatta avanti, poiché non sapevo come trovarla. Ho subito fatto uno screenshot del suo profilo e l’ho bloccata. Le ho detto che avevo salvato l’immagine e che l’avrei esclusa. È stata un’esperienza molto spiacevole; tornato a casa, tremavo per l’ansia. Sono stato aggredito. Questa persona, dicendo di avere un regalo per me, ha cominciato a sostenere che non dovevo pubblicare la mia ultima canzone, affermando di avere parlato con vari individui, che una piangeva e un’altra era disperata.”

Ha affermato anche che non è vero che io sia innamorato della mia attuale ragazza, come riportano Isa e Chia. Le ho fatto presente che non può presentarsi al mio lavoro e dirmi cosa posso o non posso fare in merito alla musica. Se desidera venire a trovarmi per discutere di argomenti piacevoli o chiedermi una foto, non ci sono problemi. Tuttavia, ha cominciato a dichiarare di essere stata aggredita da me, ma per fortuna ci sono delle telecamere sotto la radio che possono confermare la verità. Abbiamo tutto il materiale, non credo sarà necessario, ma invito questa persona, che evidentemente mi osserva, a scomparire dalla mia vita, poiché questo comportamento non è nuovo e rappresenta una gravità notevole. È davvero spiacevole, ma chi si comporta in questo modo ha bisogno di sostegno. Fermatevi… tutto ciò non è normale e rasenta la follia! Aggredire un ragazzo è inaccettabile. Prendetevi cura di voi. Edo, ti invio un abbraccio! ❤️