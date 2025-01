In fuga da una comunità di accoglienza, due ragazze di 16 anni si erano rifugiate all’interno di un edificio abbandonato all’Osmannoro, luogo di ritrovo di giovani clochard stranieri. Una di loro, la notte del 1 ottobre 2024, sarebbe stata però violentata. Ora è caccia a un tunisino.

Fugge dalla comunità a Firenze: ragazza di 16 anni violentata davanti all’amica

Il caso risale all’ottobre dello scorso anno ma è venuto fuori solo ora a seguito dell’incidente probatorio, durante il quale entrambe le ragazze sono state ascoltate dal giudice. Dopo essere fuggite da una comunità di accoglienza, Anna e Patrizia (nomi di fantasia) si sono rifugiate in un edificio abbandonato all’Osmannoro. Erano convinte di essere al sicuro, ma nella notte del 1 ottobre Anna sarebbe stata violentata. Il giorno successivo all’abuso, le due giovani sono state rintracciate dalla polizia nel parco San Donato, e Anna ha raccontato loro dello stupro.

Si cerca un tunisino

Nel corso dell’incidente probatorio, le due ragazze hanno raccontato tutto, dalla fuga dalla comunità fino alla violenza subita da una di loro. Quella notte uno sconosciuto avrebbe aggredito una delle due per poi lasciarla andare in cambio di un bacio. La giovane a quel punto sarebbe caduta in un sonno profondo e non si sarebbe accorta di ciò che è successo dopo: l’amica infatti sarebbe stata violentata con una mano davanti alla bocca per impedirle gridare. Le indagini della polizia non si sono fermate, l’uomo presunto responsabile della violenza sessuale è stato identificato, si tratta di un cittadino tunisino che però risulta ancora irreperibile.