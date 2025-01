Un progetto di legge per inasprire le pene per atti di violenza sessuale durante eventi affollati

Il nuovo progetto di legge della Lega

La Lega, partito politico italiano, ha recentemente presentato un progetto di legge che mira a combattere la violenza sessuale durante eventi di massa. Questo provvedimento, che si compone di un solo articolo, introduce nel codice penale un nuovo articolo, il 609-terdecies, specificamente dedicato alla “Violenza sessuale di gruppo durante eventi di massa, manifestazioni pubbliche o in luogo pubblico o aperto al pubblico”. La proposta è stata avanzata dal capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali della Camera, Igor Iezzi, e prevede pene severe per chi commette tali atti in contesti affollati.

Le pene previste dal provvedimento

Secondo il testo del progetto di legge, chiunque commetta atti di violenza sessuale in partecipazione con più persone riunite durante eventi di massa sarà punito con una reclusione che va da dieci a sedici anni. Questa misura intende rispondere a un fenomeno che, purtroppo, si è manifestato in diverse occasioni, creando allarme sociale e preoccupazione tra i cittadini. La Lega sottolinea l’importanza di proteggere le vittime e di garantire la sicurezza in luoghi pubblici, dove si svolgono eventi di grande affluenza.

Il contesto sociale e le reazioni

La proposta della Lega arriva in un momento in cui la società italiana è sempre più sensibile al tema della violenza di genere. Negli ultimi anni, si sono moltiplicati i casi di violenza sessuale, in particolare durante concerti, manifestazioni e altri eventi pubblici. Le reazioni alla proposta di legge sono state varie: alcuni la vedono come un passo necessario per garantire maggiore sicurezza, mentre altri sollevano dubbi sull’efficacia di tali misure e sulla loro applicazione pratica. È fondamentale, infatti, che le leggi non solo siano severe, ma anche che vengano applicate in modo efficace per proteggere le vittime e prevenire futuri abusi.