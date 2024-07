Mantova, donna violentata mentre tornava a casa in bicicletta: arrestato 24enne

Una donna di 55 anni è stata violentata a Campitello di Marcaria (Mantova) da un 24enne di origini pakistane mentre rientrava a casa. L’aggressore è stato arrestato.

La violenza sessuale sulla via di casa

L’aggressione risale alla sera del 16 luglio, ma è stata resa nota solo ora. La donna stava rientrando a casa in bicicletta dopo aver trascorso la serata a una sagra estiva quando è stata bloccata da un 24enne che la stava seguendo. L’uomo l’ha poi trascinata lontano dalla strada provinciale, in una zona appartata. Qui l’avrebbe afferrata per il collo e bloccata a terra, costringendola a subire atti sessuali.

L’arrivo in quella zona di alcuni vigilantes ha permesso alla 55enne di divincolarsi e fuggire.

L’arresto dell’aggressore

I carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo che, dopo essersi dato alla fuga, è stato trovato dietro una siepe nei pressi di un’abitazione. L’aggressore, residente in provincia di Ferrara, è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di via Poma a Mantova. Venerdì il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

Dopo l’aggressione la 55enne è stata portata nell’ospedale di Mantova dove è stata medicata e dove le sono state riscontrare lesioni compatibili con la violenza.