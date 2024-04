Full Life Holidays: un nuovo concetto di vacanza con Club del Sole

Club del Sole è la compagnia leader in Italia delle vacanze outdoor al mare con 20 villaggi per un totale di oltre 8.500 soluzioni abitative. Da un po’ di tempo a questa parte il gruppo è impegnato nel continuo rinnovamento e nell’offrire un’esperienza di vacanza completa e appagante, su misura per le esigenze dei consumatori moderni. In quest’ottica nasce Full Life Holidays, un nuovo sistema d’offerta evoluto: vediamolo insieme.

Club del Sole: oltre il concetto di campeggio e villaggio

Le strutture di Club del Sole vanno oltre le classiche etichette di campeggio o villaggio: il gruppo si impegna a offrire sistemazioni sempre più confortevoli e una vasta gamma di servizi ed esperienze. Questa evoluzione si manifesta nella ristrutturazione del Pini Beach Village a Punta Marina, diventato un vero e proprio Beach Village esclusivo e negli interventi di riqualificazione presso il Rimini Family Village, dove è stato inaugurato il nuovo parco acquatico, e il Romagna Family Village, in fase di ristrutturazione strutturale.

La caratteristica di Club del Sole è che ogni struttura del gruppo promuove un autentico contatto con la natura, dove gli alloggi sono integrati in modo armonico negli spazi naturali circostanti. Questo consente agli ospiti di immergersi completamente nella natura, godendo di una vacanza immersiva e autentica all’insegna del comfort.

Full Life Holidays: una nuova esperienza di vacanza

In una società sempre più distante dalla natura e imprigionata dalla routine quotidiana, Club del Sole è la risposta al bisogno umano di connessione con l’ambiente naturale, per rendere piena e appagante la propria vita. Attraverso il concetto di Full Life Holidays, il gruppo rivoluziona il tradizionale paradigma che vede natura e comfort come elementi opposti. La natura diventa, invece, un moltiplicatore del comfort, consentendo agli ospiti di sperimentare una connessione profonda con l’ambiente circostante.

Full Life Holidays offre un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. Dalle attività sportive ai giochi in spiaggia, dagli spettacoli serali ai tuffi in piscina, l’esperienza di vacanza presso le strutture di Club del Sole è sinonimo di divertimento garantito. Inoltre, l’offerta gastronomica variegata e di alta qualità soddisfa anche i palati più esigenti, il tutto in un’atmosfera informale e accogliente che invita gli ospiti a godersi al massimo il proprio tempo di relax.

Le sistemazioni, dalle confortevoli Lodge ai bungalow e Luxury Caravan Discovery, ricreano un’atmosfera di accoglienza e relax. Gli ospiti possono anche godere di incantevoli dintorni da esplorare a piedi, in bicicletta o in compagnia del proprio animale domestico.

“Voglio tutto”: vivere Full Life Holidays

Dal 3 Marzo 2024 Club del Sole debutta in televisione con lo spot “Voglio tutto”. Lo spot ha un tono molto divertente e accattivante e rappresenta appieno i valori distintivi di Club del Sole: ha infatti lo scopo di sensibilizzare sul nuovo modello di ricettività, Full Life Holidays, che combina in modo innovativo natura e comfort, due elementi troppo spesso considerati incompatibili.

La protagonista è una donna determinata ed esigente, interpretata da Orsetta Borghero, che invita gli spettatori a vivere un’esperienza indimenticabile presso i Villaggi Club del Sole. Il suo monologo sottolinea la capacità di Club del Sole di offrire tutto ciò di cui un cliente ha bisogno per una vacanza ideale: libertà, socialità, natura e comfort. Il finale dello spot è poi impreziosito da un cameo di Paolo Cevoli, che conclude con una battuta memorabile.

Attraverso la giusta sintesi tra natura e comfort, il gruppo offre un’esperienza di vacanza completa, in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori contemporanei, alla ricerca di autenticità e connessione con il mondo naturale che li circonda.