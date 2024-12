Le dimissioni di Tavares e le reazioni politiche

Le recenti dimissioni di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, hanno scatenato un acceso dibattito politico in Italia. Diverse forze politiche, tra cui Fratelli d’Italia (FdI), il Partito Democratico (Pd), Azione e Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), hanno chiesto a John Elkann di presentarsi in Parlamento per discutere il futuro dell’azienda. Tommaso Foti, capogruppo di FdI, ha commentato: “Era ora che Tavares se ne andasse, ma la transizione al nuovo management richiede responsabilità, tutela dell’occupazione e valorizzazione delle competenze”. Questo sottolinea l’importanza di una gestione attenta e responsabile in un momento di cambiamento.

Le aspettative per il nuovo management

Con l’uscita di Tavares, le aspettative per il nuovo management sono elevate. Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, ha affermato: “Ora bisogna voltare pagina e tutti devono fare la propria parte”. La richiesta di Carlo Calenda di ufficializzare la richiesta di chiarimenti a Elkann evidenzia la necessità di un piano industriale chiaro. “Stellantis ha il dovere di dire cosa vuole fare dei suoi stabilimenti e qual è il suo piano industriale”, hanno dichiarato Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. La trasparenza diventa quindi un elemento cruciale per rassicurare i lavoratori e gli investitori.

Le critiche alla gestione di Tavares

Le critiche nei confronti di Tavares non si sono fatte attendere. Chiara Appendino, deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha affermato che l’ex AD “non ci mancherà”, mentre Maurizio Gasparri di Forza Italia ha espresso curiosità riguardo al compenso che Tavares riceverà come “premio” per la sua gestione, definita disastrosa. Queste dichiarazioni mettono in evidenza il malcontento verso la leadership di Tavares e la necessità di un cambiamento radicale nella strategia aziendale. La Lega, da parte sua, ha sottolineato che Tavares “non sarà rimpianto”, evidenziando un consenso trasversale sulle sue dimissioni.