G7: +Europa, 'stop aborto conferma che politiche Meloni contro diritti donne'

Roma, 12 giu (Adnkronos) – "Oggi, alla vigilia del vertice del G7, il governo italiano ha provocato tensioni internazionali facendo cancellare dalla bozza finale un riferimento fondamentale all'aborto. Il passaggio eliminato affermava "l'importanza di preservare e garantire un accesso effettivo all’aborto sicuro e legale", una mossa che ha scatenato l'ira di Ue e Francia. In passato, Giorgia Meloni aveva assicurato che non avrebbe mai toccato la libertà di scelta delle donne sull'aborto. Tuttavia, le sue azioni raccontano una storia diversa”. Lo dice la tesoriera di +Europa, Carla Taibi.

"Ha certamente influenzato le dichiarazioni internazionali sul tema e in Italia ha promosso iniziative che rendono sempre più difficile per le donne esercitare il loro diritto di scelta. Un esempio evidente è l'introduzione nei consultori di rappresentanti pro vita, un tentativo di dissuadere le donne dall'abortire. È chiaro che, nonostante le promesse, le politiche di Giorgia Meloni stanno progressivamente erodendo i diritti di tutti e delle donne in questo caso, rendendo l'accesso all'aborto sicuro e legale sempre più complesso, se non impossibile.”, conclude Taibi.