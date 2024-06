G7: Fidanza, 'grazie a Meloni l'Italia è tornata'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “‘L’Italia è tornata’ diceva Giorgia Meloni dal palco della conferenza programmatica di FdI a Pescara soltanto qualche mese fa. E dopo la vittoria alle elezioni europee e il successo straordinario del G7 lo si può affermare con ancora più forza: l’Italia è tornata”. È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Un vertice che consacra ulteriormente Meloni come big della politica mondiale, ma soprattutto ottiene passi avanti concreti su temi fondamentali per l’Italia come il contrasto globale al traffico di esseri umani e all’immigrazione irregolare, l’inserimento del nostro Piano Mattei nel più vasto quadro dei piani globali per lo sviluppo e la cooperazione, la necessità di una governance globale per l’intelligenza artificiale. Grazie a questo doppio successo, Giorgia Meloni si presenterà da lunedì a Bruxelles con la forza e la credibilità che la renderanno sicura protagonista di un negoziato decisivo per rilanciare l’Europa e dare all’Italia lo spazio che merita.”