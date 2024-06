G7: Gardini, 'Italia esce più forte e credibile'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “L’Italia che esce dal vertice dei Sette in Puglia è più forte, più credibile, più solida. Grazie al lavoro straordinario del presidente del Consiglio la nostra Nazione torna centrale e strategica a livello internazionale". Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Meloni -aggiunge- ha dimostrato lavorando sodo e tenendo il punto che l’Italia può e sa far ascoltare le proprie idee a tal punto da far cambiare le strategie internazionali. La condivisione dell’approccio italiano sulle politiche migratorie e l’apprezzamento manifestato da tutti i leader per il nostro Piano Mattei sono il segno di un successo concreto del Vertice. L’Italia non si fa più dettare l’agenda ma fa da mazziere nello scacchiere internazionale grazie a una politica intelligente e lungimirante del nostro Governo e della nostra infaticabile leader Giorgia Meloni”.