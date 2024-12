G7: Renzi, 'Meloni bravissima per scenografia ma debole sui contenuti'

Roma, 18 dic (Adnkronos) – "Il G7 è stato oggettivamente un trionfo dal punto di vista scenografico. La presidente è stata bravissima, quando porti il Papa, è stata una bellissima iniziativa. Però è stato debole per la politica italiana sui contenuti. Non ho visto una proposta del G7 per la pace in Ucraina, non ho visto due popoli due Stati e nemmeno una soluzione per la Libia". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato.