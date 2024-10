Gabriele Baio lascia Amici per questioni personali: l'intensità delle lezioni e l'ansia della competizione sono troppo da gestire. Deborah Lettieri cerca di incoraggiarlo, ma Gabriele conferma la sua volontà di lasciare dopo una conversazione con sua madre. In un episodio recente, Gabriele non partecipa a una lezione di danza, scatenando la rabbia di Deborah. L'insegnante sottolinea l'importanza dell'impegno totale e della dedizione assoluta. Gabriele deve dimostrare passione e determinazione ogni giorno per non perdere le opportunità che ha

Gabriele Baio ha scelto di lasciare il programma Amici dopo un breve periodo. Questa decisione è stata dettata da questioni personali, poiché non riusciva a gestire l’intensità delle lezioni e l’ansia legata alla competizione. In lacrime, ha dichiarato alla sua insegnante Deborah Lettieri: “Ho deciso di andarmene perché non mi sento bene, ho lo stomaco a pezzi, basta, non voglio continuare a star male. Ho già affrontato un anno difficile”. Deborah, nel cercare di incoraggiarlo, ha detto: “Io ho fiducia in te, se no non ti avrei scelto. Credo sia solo paura, e va bene così. Vivila, portala nella tua danza”.

Episodio in onda ieri

In un episodio andato in onda ieri, Gabriele non ha partecipato a una lezione di danza, lamentando un dolore al piede, il che ha scatenato la rabbia della sua insegnante Deborah Lettieri.

Gabriele, a causa del fastidio al piede, ha scelto di redigere una giustificazione per non partecipare alle lezioni pomeridiane. Tuttavia, la sua insegnante Deborah Lettieri, venuta a sapere della situazione, decide di chiamarlo per un confronto.

L’insegnante fa presente che è fondamentale impegnarsi al massimo in ogni situazione. Quando si trova sul palco, è essenziale essere completamente pronti e dare il meglio. Non è accettabile giustificare ritardi o assenze, soprattutto in presenza di motivazioni poco valide. La dedizione deve essere totale, e sebbene il dolore faccia parte della quotidianità, non deve impedire la partecipazione alle lezioni.

Deborah sottolinea che il banco assegnato non deve essere visto come un traguardo, ma piuttosto come un punto di partenza. Ogni giorno, Gabriele deve dimostrare il suo impegno e la sua passione per la danza, altrimenti rischia di perdere le opportunità che ha. Conclude spiegando che il lavoro in sala richiede serietà e determinazione.