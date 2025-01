La prova in esterna a Villa Crespi

Nella recente puntata di MasterChef Italia, andata in onda su Sky Uno, i concorrenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in una prova in esterna presso Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, noto chef e giudice del programma. Questo evento ha rappresentato non solo una sfida culinaria, ma anche un momento di apprendimento sulla storia e le tradizioni legate a uno dei ristoranti più prestigiosi d’Italia.

Le domande sui concorrenti e le loro risposte

Durante la prova, i capitani delle due squadre, Samuele e Katia, sono stati sottoposti a una serie di domande riguardanti la carriera di Cannavacciuolo e la storia di Villa Crespi. Le domande hanno avuto un ruolo cruciale nel determinare chi avrebbe potuto scegliere per primo il menù da preparare. Entrambi i concorrenti hanno dimostrato di avere una buona conoscenza di base, ma non senza qualche gaffe. Katia, in particolare, ha commesso due errori significativi, il che ha influito sulla sua posizione nella competizione.

Il risultato della sfida in cucina

Nonostante Samuele abbia vinto il quiz iniziale, la sua brigata ha affrontato una dura realtà in cucina. La sfida finale ha visto la sua squadra risultare la peggiore, costringendoli a partecipare al temuto pressure test. Questo evento ha messo in evidenza come la conoscenza teorica non sempre si traduca in successo pratico, un insegnamento fondamentale per gli aspiranti chef. La tensione e la pressione in cucina sono state palpabili, e i concorrenti hanno dovuto dimostrare non solo abilità culinarie, ma anche capacità di lavorare sotto stress.