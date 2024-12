Gardena Grödnerhof Hotel & Spa: quando il lusso incontra l'autenticità alpina

Scopri un universo di lusso senza confini: il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa si rinnova in grande stile

Immagina un luogo dove eleganza, charme e stile alpino si fondono in una sinfonia perfetta. Al Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, l’eccellenza non è solo un obiettivo, ma una vocazione. Questo iconico hotel a 5 stelle, immerso nello scenario mozzafiato delle Dolomiti, svela quattro straordinarie novità che promettono di ridefinire il concetto di ospitalità di lusso. Un invito irresistibile a lasciarsi avvolgere da un’atmosfera sofisticata, per vivere un’esperienza che incanta e conquista.

Un’esperienza di bellezza e benessere esclusiva. Con l’apertura della nuova area dedicata al benessere, la Gardena Spa eleva il relax a un’arte. Tra design contemporaneo e dettagli raffinati, questa oasi di pace regala momenti di puro piacere e rigenerazione. Ma il meglio deve ancora venire: il Gardena è pronto a stupire con un restyling che renderà ogni spazio ancora più accogliente e glamour.

Un viaggio culinario attraverso le stagioni: Ristorante 4 Sajons. Un debutto imperdibile nel panorama gastronomico dell’hotel è il Ristorante 4 Sajons. Un gioiello intimo e sofisticato, ispirato al ritmo della natura, dove ogni piatto celebra il ciclo delle stagioni. Ingredienti freschi, sapori autentici e un menu in continua evoluzione invitano gli ospiti a un viaggio sensoriale unico. Da non perdere, la fondue: dall’elegante bourguignonne alla ricca fonduta di formaggi dell’Alto Adige, ogni boccone è un omaggio alla tradizione reinterpretata con classe.

Ristorante Gardena: eleganza rinnovata. Il cuore culinario dell’hotel si rinnova. Con spazi ridisegnati per unire intimità e comfort, il Ristorante Gardena si presenta come il palcoscenico perfetto per una cucina mediterranea moderna e leggera. L’arredo contemporaneo, che unisce il calore alpino a dettagli sofisticati, riflette la cura e l’eleganza che contraddistinguono l’intero hotel.

Ristorante stellato Anna Stuben. Il celebre Anna Stuben, premiato con una stella Michelin e quattro cappelli Gault&Millau, si trasferisce in uno chalet esclusivo accanto all’hotel. Qui, in un ambiente intimo e raffinato, lo chef stellato Reimund Brunner e il sommelier Egon Perathoner continuano a creare capolavori culinari. Tra tradizione e innovazione, ogni piatto racconta una storia, mentre l’atmosfera accogliente dello chalet amplifica l’esperienza gourmet.

Suite Chalet Seceda: un rifugio di lusso tra le Dolomiti. Il massimo dell’esclusività prende forma nelle nuove Suite Chalet Seceda. Quattro suite di 75 m², progettate per fondere il design alpino contemporaneo con comfort moderni, offrono una vista impareggiabile sul pittoresco paesaggio di Ortisei e sul monte Seceda. Materiali naturali, dettagli curati e una sauna privata rendono ogni soggiorno un’esperienza irripetibile. Grazie a un tunnel privato, gli ospiti possono godere della massima comodità, muovendosi liberamente tra lo chalet e l’hotel.

Un invito irresistibile. Il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa non è solo una destinazione, ma uno stile di vita. Un luogo dove ogni dettaglio è pensato per emozionare, dove il lusso si intreccia con la tradizione, creando un’atmosfera che accoglie e sorprende. Scopri le quattro nuove perle di questo hotel unico e lasciati trasportare in un mondo di eleganza, benessere e sapori. Il tuo viaggio nel cuore delle Dolomiti ti aspetta.

Vivi il Gardena. Vivi l’eccellenza.