Gaza: ultimatum decisivo in trattativa tra Usa, Egitto e Qatar

Gli Stati Uniti, l’Egitto e il Qatar stanno lavorando congiuntamente per definire i dettagli di un accordo finale riguardante Gaza, che verrà presentato alle parti come un’opzione “prendere o lasciare” nelle prossime settimane.

Secondo un alto funzionario dell’amministrazione Biden, citato dal Washington Post, un eventuale rifiuto potrebbe segnare la fine dei negoziati guidati dagli americani. La fonte ha sottolineato che non è possibile continuare a negoziare indefinitamente, affermando che questo processo deve giungere a una conclusione. Inoltre, il recente ritrovamento dei corpi di sei ostaggi uccisi non dovrebbe ostacolare l’accordo, ma piuttosto aggiungere urgenza in questa fase finale dei negoziati, in cui si era già giunti.Nel frattempo, il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris terranno oggi un incontro nella Situation Room con i principali negoziatori della loro amministrazione.

