11 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano contro una scuola a Gaza City: "Si mirava a terroristi di Hamas"

Non si fermano le barbarie nell’area della Striscia di Gaza e anche queta notte, l’esercito di Israele ha colpito con un nuovo raid che ha distrutto una scuola. Il tragico bilancio dell’attacco israeliano avvenuto è di almeno 11 morti.

Decine di morti e feriti a causa di un attacco israeliano sulla scuola di Safad a Gaza City. Secondo il governo guidato da Hamas, nell’attacco sono morte almeno 11 persone, anche se il bollettino potrebbe diventare ancora più nero nei prossimi aggiornamenti. Israele si difende sostenendo che in realtà quella scuola era un rifugio di Hamas: “I terroristi di Hamas operavano da un centro di controllo in un’area che era la scuola di Safad“. Secondo i soccorritori della Protezione Civile, oltre ai tanti morti, a seguito dell’attacco ci sono stati anche diversi feriti, di cui ancora non si conoscono le esatte condizioni di salute.