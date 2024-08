Un bambino di 4 anni, che stava visitando un museo archeologico ad Haifa (in Israele), ha fatto accidentalmente cadere un vaso risalente a 3500 anni fa: il reperto non era protetto da vetri o altre barriere.

Israele, bimbo di 4 anni rompe un vaso di 3500 anni fa: l’incidente raccontato dal padre

L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa: il vaso era esposto nei pressi dell’ingresso del Museo Hecht insieme ad altri pezzi dell’età del bronzo, tra il 2200 e il 1500 a.C. Secondo gli esperti, si trattava di un vaso molto raro perché arrivato intatto fino ai giorni nostri. Come raccontato dal padre alla BBC, il piccolo avrebbe tirato leggermente il vaso, perché curioso di vedere cosa ci fosse all’interno, ma poi lo ha fatto cadere: nell’impatto con il pavimento, l’antico vaso si è rotto in mille pezzi. “Sono sotto shock” ha aggiunto l’uomo. Va detto che il reperto non era protetto da vetri o altre barriere poiché era intenzione dei curatori “mostrare reperti archeologici senza ostacolo per il loro fascino”.

Bimbo rompe vaso di 3500 anni fa: la reazione del museo

Il Museo Hecht ha preso quanto accaduto con filosofia, dichiarando di aver invitato sia il bimbo che il resto della sua famiglia a una visita guidata. Il direttore del museo ha così commentato alla BBC: “Ci sono casi in cui gli oggetti esposti vengono danneggiati intenzionalmente e tali casi vengono trattati con grande severità, coinvolgendo anche la polizia. In questo caso, tuttavia, la situazione non era questa. Il vaso è stato danneggiato accidentalmente da un bambino in visita al museo“.

