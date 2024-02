Una ventiseienne transgender, Scarlet Blake, è stata condannata all’ergastolo dopo aver ucciso un passante nel luglio 2021 a Oxford. Mesi prima dell’omicidio la donna si era preparata smembrando un gatto.

L’omicidio del passante

Nel luglio 2021 Scarlet Blake avvicinò un uomo, un 30enne spagnolo di nome Jorge Martin Carreno, mentre tornava a casa da solo. Lo condusse sulla riva appartata di un fiume dove lo colpì alla nuca con una bottiglia di vodka, lo strangolò e infine lo spinse in acqua dove morì annegato.

Il giudice, leggendo la sentenza che condanna Blake all’ergastolo, ha detto: “La decisione di uccidere non è stata una reazione a qualcosa che lui aveva detto o fatto e neppure una decisione presa con rabbia. E’ arrivata al culmine di un piano studiato e messo a punto per mesi”.

L’uccisione di un gatto quattro mesi prima

Quattro mesi prima di assassinare Martin Carreno, la 26enne si era preparata uccidendo il gatto del vicino. Aveva attirato l’animale con un boccone di cibo, poi lo aveva legato e ucciso con un coltello. In seguito aveva compiuto atti terribili e violenti sul corpo del gatto, come metterne i resti in un frullatore. Il tutto venne filmato e diffuso dalla donna in diretta streaming.