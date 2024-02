Alessandra Mussolini è stata aggredita per strada a Strasburgo. Ha raccontato tutto: l'accaduto e come sta.

Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo

Alessandra Mussolini si trovava a Strasburgo quando è stata vittima di un episodio di aggressione mentre era in strada. L’europarlamentare di Forza Italia era in città per la sessione plenaria del Parlamento UE. La Mussolini ha raccontato tutto l’accaduto in un video postato sul suo profilo X che adesso sta facendo il giro del web.

L’aggressione ad Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini ha spiegato di essere stata aggredita da qualcuno che parlava in italiano e che le avrebbe rivolto molti insulti. L’aggressore dovrebbe essere un uomo di mezza età, con un cappuccio in testa, dotato di una stampella con cui si reggeva. O forse un bastone, ancora non si è capito. Fatto sta che con questa stampella avrebbe picchiato l’europarlamentare alla schiena, per più volte. L’uomo avrebbe cercato anche di tirare dei calci alla Mussolini. Quest’ultima, per fortuna, era in compagnia di alcuni collaboratori che sono riusciti ad aiutarla, facendo allontanare l’aggressore che poi è scappato.

Come sta Alessandra Mussolini?

Nel video pubblicato sul social network, Alessandra Mussolini si è detta sotto shock e terrorizzata per quanto accaduto. La politica ha definito l’episodio come una cosa orrenda, tanto che faceva persino fatica a parlare.